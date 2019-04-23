打臉韓國瑜？ 柯文哲：只要台北改變 台灣也會跟著改變

2019-04-23 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23日）上午針對是否參選2020發出5點聲明，他表示此時此刻，無法參加現行制度的初選，但也提到「只有台灣改變，我才能真正改變高雄」，不過柯文哲今中午在臉書發表市長心得，意有所指稱「只要台北改變了，台灣也會跟著改變。」

高雄市長韓國瑜聲明中指出，此時此刻無法參加現行制度的初選，但也透露「在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好，只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」心情，引發外界揣測韓國瑜是否仍有參加2020大選的意圖。

台北市長柯文哲今中午突然在臉書發表市長執政心得，他稱自從上任市長以後，慢慢了解到「要從政治上的領導者，變成文化的傳道者」、「要說服大眾接受我們的理念，而不是強迫大家服從我們的規則」。

柯文哲強調：「這個國家，絕對不會因為一個人而改變」，唯有大家願意多付出、多努力一些多努力一些，這樣國家才有機會進步，柯文哲最後意有所指表示：「只要台北改變了，台灣也會跟著改變。」

由於柯P發文時機相當巧合，許多網友都認為柯市長暗批韓市長，紛紛表示：「市長你不給南邊的草莓面子哦，人家說要等台灣好才能做事」、「阿北打臉打得好」、「瞬間完爆中午記者會」、「高度果然不同」。

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