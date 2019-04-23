狂！韓國瑜5點聲明 《中央社》小編5字回「真心公三小」

2019-04-23 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23日）上午針對是否參選2020發出5點聲明，他表示此時此刻，無法參加現行制度的初選，不料《中央社》卻在臉書上分享此新聞時，小編語留下「真心公三小」，引發各界議論。

《中央社》臉書粉絲專頁「中央社新聞粉絲團」今分享韓國瑜聲明新聞，原先小編語寫道「韓國瑜談2020總統大選，聲明全文出爐」，不料隨後該粉絲團又再次分享這篇推文，但卻留下「真心公三小」5字，立刻引發關注，儘管該篇推文立刻刪除，但已遭到網友截圖瘋傳。

網友紛紛表示，「沒關係我也覺得供三小」、「小編不應受到懲處，應該要表揚的」、「這位小編寫的是大家的心聲啊」、「拜託不要開除小編，因為他我來點讚了」、「我們與真話的距離」、「貴社有如此中肯大無畏的同仁，相當令人讚賞」。

對此，《中央社》發表聲明指出，今上午，本社事業部一位具有中央社新聞粉絲團權限的員工，欲將中央社新聞粉絲團貼文轉貼到個人Facebook頁面時，誤用粉絲團小編身分，且下了個人評語。

《中央社》強調，該名員工並非新聞部同仁，平日工作職掌與粉絲團PO文無關，因功能操作不熟練，導致發生錯誤，對此深感抱歉，《中央社》強調，旗下小編一向力求中立、客觀，貼文眉批恪遵新聞專業，會加強跨部門的訓練，避免再次發生類似疏漏。

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