千萬除塵車買來不能上路 盧秀燕被轟「從谷關抽氣吧」

2019-04-22 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕就職時送出「谷關空氣瓶」要讓市民吸新鮮空氣，現在台中市政府花費2000萬元購入5輛電動除塵掃街車，要掃除街道上的PM2.5，但現行法令還沒辦法讓這車上街趴趴走，網友怒轟「直接從谷關拉管抽空氣到台中比較快」。

本報報導，台中市政府獨步全國引進5輛小型電動除塵車，環保局長吳志超聲稱，這些車輛都有歐盟「抑塵標章」認證，去除PM2.5與PM10等細懸浮微粒的功效超過90%，希望台中市的空氣品質會因此改善，且除塵車因為吃電所以不會排放廢氣，也沒什麼噪音，充電8小時約可用8小時。

吳志超精算，每部電動除塵車每年可降低排放二氧化碳達74公噸，省油4000公升，但湍交通法規現在還沒辦法允許這種車上路，因此盼望政府能繼續加油，台中市政府也會按照行政院的法令，自行訂定「街道清掃機械審驗認證作業辦法」，盡快讓這些車上路工作。

網友們認為台中市政府的行為相當搞笑，相繼留言指出「這個可以90%？大姐不要鬧了」、「移動式空氣清淨機會不會比較有笑點」、「5台都拿去那個水泥廠外面掃地我相信一定有用的」、「2000萬可以讓多少清潔工有工作養家？」、「有掃地機器人就不用空氣清淨機的意思嗎？」、「根本問題不解決，應該從谷關拉一條管子直接抽空氣到台中的」。

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