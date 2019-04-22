曾斷拒柯P團隊邀選立委 李退之簽署「不被選邊」聲明

2019-04-22 20:12

〔記者王涵平／台南報導〕台南市第一選區民進黨立委初選白熱化，不少參選人與總統初選合體爭取支持，李退之今簽署「不被選邊」聲明書，呼籲讓總統初選順利走完程序。

投入第一選區初選的前農委會副主委李退之表示，今年初柯文哲的團隊曾來徵詢是否有意願用白色力量投入立委選舉，雖然當下斷然拒絕，而當時他們已經在全國各地尋找適合代表白色力量參選的人選，柯的團隊打算公布各地的白色立委參選人名單，同時宣布柯文哲投入總統大選。

他說，在民進黨的總統初選中，台南市第一選區立委初選似乎反應著蔡賴局勢在台南消長的關鍵。但賴清德在新書簽書會曾經說過，自己是公共財，誰要用他，他沒有意見，但是他也一再在公開場合強調，希望所有從政同志在本次總統初選，不選邊不表態，公平、公正、公開走完初選程序，最後團結一致，認同並支持初選結果所產生的總統參選人。

他表示，謹慎遵守賴清德的指示，事實上，自己參選的基本態度也都有跟賴清德報告，他也直接肯定這樣很好，這樣才對。

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