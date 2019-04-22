海外服務署長領軍 美農業部首度籌組貿易團今起訪台

2019-04-22 15:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國農業部（USDA）首次籌組貿易訪問團來台，由海外服務署長艾斯里（Ken Isley）率領49位美國農產企業及農場組織代表，今抵台灣訪問。艾斯里表示，台灣仰賴進口，台美間擁有長久且良好的商務關係，對美國出口業者是絕佳的機會。

美國農業部首次籌組貿易團訪台。美國在台協會（AIT）今天表示，農業訪團是AIT@40全年度活動的一環，以慶祝「台灣關係法（TRA）」生效以來40年的美台夥伴關係，AIT規劃一月一主題展現美台關係不同面向，4月主題為「貿易與投資月」。

艾斯里透過AIT新聞稿表示，台灣和美國擁有長久且良好的商務關係。而台灣是個仰賴進口的經濟體，且美國農產品品質優良、價格實惠且安全，台灣對美國農產品喜愛有加，以上種種對美國出口業者來說都是「絕佳的機會」。

AIT說，訪團成員將參與特定主題的企業對企業會議、深入詳盡的說明會及實地訪視，以了解台灣市場的運作模式，進而在商務往來中做出精準定位規劃。

而除了企業及組織代表外，美屬薩摩亞農業局局長Filifaatali M.Fuiava、愛達荷州農業廳廳長顧雅莉（Celia Gould）及喬治亞州和內布拉斯加州農業廳官員此行也將一同訪問。

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