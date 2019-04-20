AIT主席莫健：中國孤立台灣自私且無益

2019-04-20 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）今（20）日晚間分享了主席莫健（James Moriarty）本週訪台期間對美台關係的看法，認為「支持台灣參加國際組織的國家越來越多，中國孤立台灣是自私且無益於世界的做法」。

美國在台協會主席莫健接受《中央社》專訪，表示針對中國許多試圖破壞區域穩定的軍事活動，美國表示強烈關切。並認為中國持續透過「一帶一路」等借貸外交，其中不公開不透明且不平等的條款令人擔憂，美國將會持續提醒友邦和夥伴：「在這個時間點將外交政策轉向中國是非常危險的一件事情。」

提到中台關係，莫健表示美國對中國試圖孤立台灣、阻止台灣加入國際組織，感到非常擔憂。他以世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（Interpol）及國際民航組織（ICAO）為例，認為中國阻止台灣參與國際事務，是自私且無益於世界的。

但莫健也提到，值得慶幸的是支持台灣參加國際組織的國家越來越多，雖然無法完全保證台灣外交的躍進，但至少讓中國必須更加謹慎地處理外交關係。莫健樂觀認為，台灣外交的改善將會在近期內體現。

AIT貼文如下：

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