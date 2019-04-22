民進黨高市第8選區初選震撼彈 陳信瑜挺賴瑞隆

2019-04-22 13:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市立委第八選區（前鎮、小港、旗津）初選，今天起至26日進行，卻出現震撼彈，前議員陳信瑜上午表態放下個人恩怨情感，支持現任立委賴瑞隆，下午將陪賴一起掃街。

民進黨高雄市立委初選，只有第八選區（前鎮、小港、旗津）須以民調決勝負，將於今天起至26日，擇一日進行民調，由現任立委賴瑞隆對上挑戰的市議員鄭光峰。

民進黨中央黨部今天上午抽籤，決定今晚立委初選民調執行區域是新北市第二選區、新北市第三選區，高雄市第八選區最快要明天才會進行民調。

在民調前夕，高雄市第八選區初選今早出現震撼彈，之前原本有意參加初選、但最後未登記的前議員陳信瑜，透過臉書支持賴瑞隆，她強調「民進黨席次不能少，放下個人恩怨情感，團結支持賴瑞隆」。

陳信瑜強調，在風雨中，更要站穩站好，心手相連團結一致，各就各位，國會的顧好國會，議會的固守好議會。

陳信瑜也將於今天下午4點半，陪同賴瑞隆掃街拜票，以行動支持賴瑞隆。

陳信瑜與賴瑞隆於2015年的立委初選廝殺激烈，雙方火藥味十足，最後賴瑞隆以33.7％險勝陳信瑜的28.79％而出線。

賴瑞隆表示，其實他與陳信瑜的私交不錯，陳信瑜肯定他立委任內的努力與表現，並認為市議員席次不能減少，因此在最後關頭，願意跳出來支持他。

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