布林肯會王毅 強調台海和平、關切中國破壞南海穩定

美國國務卿布林肯（左）27日在紐約會見中國外交部長王毅。（美聯社）

2024/09/28 07:58

〔中央社〕美國國務卿布林肯今天與中國外長王毅會晤。根據美國國務院新聞稿，布林肯向王毅強調維護台海和平穩定重要性，並關切中國在南海危險及破壞穩定的行為。會談議題也含新疆人權及北京支持俄羅斯國防等。

美國國務院傍晚發布新聞稿指出，布林肯（Antony Blinken）於第79屆聯合國大會期間在紐約與王毅會晤。雙方就一系列雙邊、區域和全球議題進行坦誠、實質且富有成效的討論，強調需要保持開放的溝通管道。

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布林肯對王毅強調透過外交方式負責任地管理競爭、坦率討論分歧領域，以及在對美國民眾及世界重要的合作領域上，取得進展的重要性。

兩人也討論去年拜習會會議結果的落實情形，包括合作打擊毒品、阻止合成毒品及前體化學物流入美國、兩軍溝通和人工智慧風險及安全對話。

布林肯強調美國持續關切中國支持俄羅斯國防工業基礎及對烏克蘭的侵略戰爭，也明確表示中國需要因應俄羅斯對跨大西洋安全的威脅。

布林肯重申，解決美國公民在中國被關押或遭限制出境的案件仍是美國首要任務。他還提出了人權議題，包括新疆、西藏及香港的情形。

他也談到科技議題，表示美國防止自家先進科技被用於削弱國家安全的政策不變。雙方同意在區域及全球議題上持續互動。

2024年亞太經濟合作會議（APEC）將於11月在秘魯召開，對於美國總統拜登（Joe Biden）及中國國家主席習近平是否將於會議期間會晤，布林肯今天對媒體說，目前沒有任何行程方面的資訊可以透露。

白宮上個月表示，習近平和拜登準備近期再度通話。

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