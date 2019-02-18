議員鄭光峰要拚立委初選恐對上賴瑞隆 否認挑戰花媽

2019-02-18 17:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員鄭光峰證實，有意投入下屆立委黨內初選，預定本週三正式宣布，由於現任立委賴瑞隆屬花媽子弟兵，地方解讀是否挑戰花媽？鄭光峰表示已任4屆議員，單純想要為民眾做更多，絕對沒有針對任何人。

鄭光峰挑戰選區為高雄前鎮、小港，現任立委為同黨籍、被視為花媽子弟兵的賴瑞隆，兩人昨晚還在一起「交換意見」；對於鄭光峰有意參選，賴瑞隆表示會持續與同志溝通，希望能團結面對艱困的大選。

鄭光峰畢業於高雄醫學大學醫學研究所、中山醫學大學復健醫學系，曾任4屆高市議員、嘉義同鄉會顧問、南高雄家扶中心委員、高科大兼任講師、教育部部定講師、國立高雄科技大學國企所博士候選人。

他表示，自己對於長照、勞工權益非常重視，議員任內頻頻為基層爭取應有權益，但難免覺得議員層級、有些事情很難處理，所以想挑戰立委，「命中若有終須有，命裡若無莫強求」。

除了鄭光峰，民進黨前高市議員陳信瑜先前也透過臉書表態，有意競逐下屆立委。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/