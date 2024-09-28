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巴拉圭總統：有個國家該是聯合國成員 就是台灣

巴拉圭總統潘尼亞說，如果有個國家該是聯合國的一員，但現在仍不是，那就是台灣。（歐新社）

巴拉圭總統潘尼亞說，如果有個國家該是聯合國的一員，但現在仍不是，那就是台灣。（歐新社）

2024/09/28 08:13

〔中央社〕聯合國大會總辯論期間，邦交國元首與出席官員陸續公開表達聯大第2758號決議被誤用的立場。巴拉圭總統潘尼亞說，如果有個國家該是聯合國的一員，但現在仍不是，那就是台灣。馬紹爾群島總統海妮指出，決議被誤用並威脅台海與區域和平安全，這不是當初的用意。

第79屆聯合國大會總辯論24日開議後，烏克蘭、伊朗、以色列等國元首都對進行中的戰爭發表重要談話，台灣邦交國元首也陸續發表長篇演說，說明台灣參與聯合國體系對區域安全的重要性並重申對台關係。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena Palacios）26日議程中用長篇幅說明巴台關係。他表示，有關對多邊主義包容的承諾及不遺漏任何人，巴拉圭重申對這些國家成為聯合國體系不可或缺一員的堅定支持，雖然他們做出優秀貢獻，但被排除在國際場域之外。

潘尼亞強調，巴拉圭不僅承認並認同與中華民國台灣的共同價值，也是親近的國家，兩國有近70年健全有意義的關係，雙方友誼基於共享民主法治與自由貿易的價值，期間2個在霸權環伺地理上的小國經歷許多困難，但奮鬥精神至關重要，絕不渺小。

他表示，在本屆大會重新表達對台灣全面參與聯合國的堅定支持，「我們共有的價值與對國際社會的貢獻，應該得到其他國家一樣的認可。如果有個國家該是聯合國的一員，但現在仍不是，那就是台灣」。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）25日演說指出，若認真看待不遺漏任何人，聯合國就不會無視台灣達成永續發展目標與夥伴關係的努力，只有獨立的政府與民主才可代表2300萬人，聯大2758號決議沒有提到台灣，就不該引用做為前提來排除台灣有意義參與聯合國體系。

她表示，決議被誤用並威脅台海與區域和平安全，這不是當初的用意，無法做為合理基礎來禁止台灣公民與記者進入聯合國範圍，聯合國秘書處應維持中立，不應全面限制媒體自由。

帛琉副總統珊格鮑（Uduch Sengebau Sr.）26日表示，帛琉與台灣有堅實久遠的邦誼，支持台灣有意義參與國際組織，排除台灣參與違背聯合國原則所代表的包容合作，聯大2758號決議沒有排除台灣參與永續發展目標的各種努力，呼籲大會支持台灣正義的納入。

友邦聖文森及格瑞那丁等國代表官員27日也陸續在總辯論中發表談話，表示對台灣有意義參與聯合國體系的支持。

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