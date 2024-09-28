學者林英杰持台灣護照進聯合國大會遭阻 據理力爭進場

紐約聯合國總部舉行未來行動日高峰會「Summit of the Future Action Days」與相關會議，逢甲大學教授林英杰代表台灣出席。（讀者提供）

2024/09/28 08:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕挑戰2758！紐約聯合國總部舉行未來行動日高峰會「Summit of the Future Action Days」與相關會議，逢甲大學教授林英杰代表台灣出席，持台灣護照與邀請函進場時卻遭某些組織與國家否定，還提到聯大2758議案、認為台灣護照不可進入，經林英杰理性溝通，承辦單位同意進場。

林英杰透過友人表示，開幕前參加大會，他持邀請函和台灣護照換證入場，卻莫名遭到攔阻，對方表示就算有邀請函，也不能持台灣護照換證，讓他當場相當錯愕，但仍耐心溝通並堅持使用台灣護照進入會場，不斷向國際夥伴溝通和反駁部分錯誤訊息，最後獲得工作人員支持入場。

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他當時向對方表示，是以一個世界公民的台灣人身分，來向世界分享台灣民間組織如何推廣可持續發展行動，還有在永續行動的努力，台灣在人權和平的主題信念是與全球目標一致的，並宣導氣候行動和教育轉型，最終獲得工作人員的理解與支持。

林英杰說明，今年聯合國大會來自世界各地的超過171名聯合國高級外交官、國家元首、學者、民間社會領袖和人權宣導者、會員國、NGO，近1700人參與這一系列前瞻未來性的會議與活動，為可持續發展目標（SDG）的進展與合併、人權提供了寶貴的見解，並探討和平與安全相關的緊迫問題。

他以「亞洲可持續發展行動組織」身分受邀前往參會，包括聯合國未來行動日、SDG峰會、會外活動和外交接觸，希望透過參與國際會議，能分享台灣永續的故事及結交全球夥伴，分享民間社會組織，實踐永續的精神。

逢甲大學教授林英杰代表台灣出席紐約聯合國總部舉行未來行動日高峰會「Summit of the Future Action Days」與相關會議，持台護照卻遭攔阻。（讀者提供）

逢甲大學教授林英杰代表台灣出席聯合國總部舉辦的未來行動日高峰會，與外國學者交流台灣經驗。（讀者提供）

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