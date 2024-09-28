學者林英杰持台灣護照進聯合國大會遭阻 據理力爭進場
2024/09/28 08:44
〔記者王榮祥／高雄報導〕挑戰2758！紐約聯合國總部舉行未來行動日高峰會「Summit of the Future Action Days」與相關會議，逢甲大學教授林英杰代表台灣出席，持台灣護照與邀請函進場時卻遭某些組織與國家否定，還提到聯大2758議案、認為台灣護照不可進入，經林英杰理性溝通，承辦單位同意進場。
林英杰透過友人表示，開幕前參加大會，他持邀請函和台灣護照換證入場，卻莫名遭到攔阻，對方表示就算有邀請函，也不能持台灣護照換證，讓他當場相當錯愕，但仍耐心溝通並堅持使用台灣護照進入會場，不斷向國際夥伴溝通和反駁部分錯誤訊息，最後獲得工作人員支持入場。
請繼續往下閱讀...
他當時向對方表示，是以一個世界公民的台灣人身分，來向世界分享台灣民間組織如何推廣可持續發展行動，還有在永續行動的努力，台灣在人權和平的主題信念是與全球目標一致的，並宣導氣候行動和教育轉型，最終獲得工作人員的理解與支持。
林英杰說明，今年聯合國大會來自世界各地的超過171名聯合國高級外交官、國家元首、學者、民間社會領袖和人權宣導者、會員國、NGO，近1700人參與這一系列前瞻未來性的會議與活動，為可持續發展目標（SDG）的進展與合併、人權提供了寶貴的見解，並探討和平與安全相關的緊迫問題。
他以「亞洲可持續發展行動組織」身分受邀前往參會，包括聯合國未來行動日、SDG峰會、會外活動和外交接觸，希望透過參與國際會議，能分享台灣永續的故事及結交全球夥伴，分享民間社會組織，實踐永續的精神。