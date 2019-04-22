被問到2020選局 柯P：軍機瞬息萬變

2019-04-22 11:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲遲未鬆口參選2020，如今面對鴻海董事長郭台銘「空降」參戰，一份最新平面媒體民調顯示，柯若對上高雄市長韓國瑜，差十個百分點，對上郭台銘，則只差兩個百分點。

柯文哲今受訪被問及，該民調中顯示，他勝過賴清德和蔡英文，有沒有可能白綠再合作時表示，「你們做你們的，我做我的，才不要理你們咧！」

媒體追問言下之意是不可能合作了嗎？柯則迴避稱，「是說不要去管那個啦！我今天還是一樣七點半上班，每天做我自己該做的事情，時間到了再講。」

對於自己和韓國瑜、郭台平的差距，柯認為「軍機瞬息萬變」，每天做自己該做的事情就好。

至於該民調中顯示，郭台銘比韓國瑜更能爭取泛綠的選票，媒體也問柯，若郭出線是否比較有威脅？柯文哲無奈說，「你們每天問不一樣的題目，我的答案都一樣，你們會不會覺得很煩？」。

他最後重申，「我態度還是一樣啦，有登記有去就有，登記的時候沒有去就沒有，深呼吸、放輕鬆、繼續往前走。」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/