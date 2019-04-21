民進黨高市第8選區初選明展開 賴瑞隆獲管碧玲、趙天麟相挺

2019-04-21 13:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市立委選舉初選，只有第八選區（前鎮、小港、旗津）須以民調決勝負，將於22日到26日進行，由現任立委賴瑞隆對上挑戰的市議員鄭光峰，，賴瑞隆更獲得管碧玲、趙天麟相挺。

尋求連任的賴瑞隆擔任立委3年來，對前鎮、小港、旗津的區域特性對症下藥，以「促進產業轉型、降低空氣汙染、改善交通環境」為主軸，向中央部會爭取預算來建設地方。

賴瑞隆提到，高雄原是重工業城市，產業轉型是他這3年來努力的重點之一，包括力推風力發電產業、海洋委員會設在高雄、205兵工廠遷移開發等。

前鎮小港與旗津，因早期國家產業布局關係，深受空汙之苦。因此在改善空汙的部分，賴瑞隆在中央4次提出空汙法修正，於前鎮小港種樹10萬多棵，爭取大林蒲遷村預算、小港森林公園與桂林養生公園開闢，更要求國營事業增加預算改善空污。

賴瑞隆也指出，交通是城市最重要的命脈他任內爭取開闢捷運黃線、捷運紅線南延、小港機場改建、沿海中山中安道路重鋪、旗津第二條過港隧道及旗津外環道路等等。

今年選區重劃後，賴瑞隆表示他不僅得適應新選區，初選更遭逢同黨同志的挑戰。所幸旗津和前鎮、小港密不可分，3年任內也和該區原本的立委趙天麟、管碧玲並肩在立院作戰；他們3人和其他的高雄立委更被稱為「高雄隊」，團結一心為高雄打拼，期盼以實際的成績，爭取連任機會。

另方面，有15年議員資歷的鄭光峰，則一方面關心長照，一方面強調大林蒲遷村等地方問題，希望為鄉親做更多服務。

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