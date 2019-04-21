韓快閃全中運 尹立虧：不知何時可開始忙著熟悉市政

2019-04-21 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨下午出席全中運開幕式，身為主辦城市市長、今年全中運執委會的韓，被指在運動員尚未進場的情況下，提前上台、致詞1分多鐘就快閃離開，留下在場一片錯愕。消息曝光後，引發網友熱議。高雄市前文化局長尹立也在臉書發文發表看法。

昨晚7時許，尹立在文中直言「市長很忙」，並表示「不知道什麼時候可以開始忙著熟悉與處理市政，讓大家三餐溫飽，讓高雄發大財成為全台首富？」

該篇貼文底下有人回應，「快閃也是一個運動項目」、「在忙甚麼？」「很想知道傍晚之後要忙 比全中運更重要的事？」

根據本報報導，高雄市教育局長兼全中運執行秘書吳榕峯解釋，韓甫結束訪美行，返台後行程滿檔，原本不確定會出席，故本來是要讓副市長洪東煒開場，但韓覺得大會重要，應盡地主之誼，向貴賓籍選手致意，臨時致電給全中運辦公室，說可短暫參加開幕。

報導指出，吳榕峯也說，韓臨時決定之安排更動，有經過教育部長、體育署長同意。針對為何至韓快閃消失，副總統陳建仁才知曉，吳指出，「所有人都是當下才知道」。

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