韓國瑜全中運快閃 教局長幫緩頰：訪美後行程滿檔

2019-04-21 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕108年全國中等學校運動會（全中運）今晚於高雄巨蛋開幕，主辦城市市長韓國瑜身兼全中運執委會主委，竟然在參賽選手還未進場時就上台簡單致詞，一分鐘左右隨即快閃離開，讓現場人員錯愕，也引起不少民眾不滿。對此，高雄市教育局長兼全中運執行秘書吳榕峯跳出來替韓國瑜緩頰，但似乎也無奈表示，「所有人都是當下才知道……」。

綜合媒體報導，今年全中運邀請了副總統陳建仁、教育部長潘文忠及次長范巽綠等人到場，但開幕典禮才剛開始，參賽選手都還未入場，韓國瑜就草草上台致詞，旋即快閃，留下現場錯愕的工作人員。

對此，吳榕峯召開記者會，替韓國瑜緩頰解釋說，是因為市長訪美行程剛結束，回台後行程又滿檔，原本就不確定會出席參加開幕，因此原訂是要讓副市長洪東煒來開場，但韓國瑜覺得大會重要，應當要盡地主之誼，向貴賓籍選手致意，昨晚才又致電給全中運辦公室說可以短暫參加全中運開幕。

吳榕峯說，韓國瑜臨時決定出席的安排更動，有經過教育部長與體育署長的同意。至於為何到了韓國瑜快閃消失，副總統陳建仁才知道這件事時，吳榕峯卻又無奈表示：「所有人都是當下才知道啊……」。

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