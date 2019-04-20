韓國瑜嗆「沒軍法沒戰鬥力」 國防部說話了

2019-04-20 18:32

〔記者羅添斌／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜嗆稱「太監穿西裝？沒軍法沒戰鬥力」等語，國防部今天表示，108年度國防預算核列3405億元，較去年增加128億元，也是近十年來最高額度，未來還會逐年成長，具體展現自我防衛的決心。

國防部指出，近期中共台海中線挑釁行為及在我國周邊進行遠海長航訓練，國軍官兵秉持「不挑釁」、「不怯敵」原則主動適切應處，捍衛領空、海疆安全，絕對有信心與能力確保國土主權，寸步不讓，請國人共同支持國防，愛護時刻為國家奉獻付出的國軍官兵。

對於軍法問題，國防部說，軍事審判法是102年8月13日修正公布，將軍法案件移轉司法機關辦理。為貫徹依法行政與維繫部隊戰力，國防部在政府指導下，於106年起，分別採取相關配套措施。

包括：司法機關得借調具3年以上資格之軍法官，至各檢察署協助辦案。修正軍事審判法第11條，擴大軍法官晉用管道，使已停辦6年之軍法官考試得以恢復，解決軍法人才斷層問題。

此外，各聯兵旅以上部隊派駐法制官，協助部隊長強化領導統御，貫徹依法行政。透過軍司法機關定期交流互動，使司法機關能夠掌握軍隊特性，有效強化辦理軍法案件效能。

國防部說，軍法案件平時移由司法機關處理後，在各級幹部努力下，部隊紀律並未廢弛，亦未影響戰訓本務，也確保軍法於戰時之功能於不墜。

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