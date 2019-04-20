談郭台銘參選 黃敏惠：得民心最重要

2019-04-20 16:35

〔記者張軒哲／台中報導〕鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選，成為國人關注議題，嘉義市長黃敏惠今天下午參觀台中花博受訪指出，民主本來就是每個人都有權利，人人都可以選總統，哪一個人能夠得到民意、民心，才是最重要的。

黃敏惠說，台灣民主機制要成熟，需要更公平、公正的機會，面對大環境的惡劣，執政黨不被民眾所信任之下，對在野黨是有很大的期待，但不要期待對手不好，而是期待自己能夠真正接地氣，了解民意、抓緊民意，做台灣該做的事情，讓整個國家能夠進步，人民安居樂業，才是人民想要的，哪一個人能夠得到民意、民心才最重要。

黃敏惠說，政黨應該用公平、公正的模式，讓民眾看到，讓民眾了解政黨的用心，與人民對話才是最重要的考驗。所以，用什麼樣的方式、誰要出來選不重要，重要的是有一個好的機制，讓人民能夠幸福，得到一個為台灣開創好的未來、讓人民充滿期待的好領導人，這才是一個成熟的民主機制。

黃敏惠說，這個世界本來就多彩多姿，不一樣的人、不一樣的位子，誰該怎麼做？人民心中自有一把尺！

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