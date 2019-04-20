郭台銘怒斥蕭美琴現場影片曝光！ 連飆8次「看都沒看我」

2019-04-20 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘16日出席印太安全對話論壇，不滿立委蕭美琴在回答問題時沒有看自己，氣得在會議結束後怒飆蕭美琴「根本就沒有在看我」。蕭美琴今（20日）於臉書PO出現場影片，解釋自己是習慣性眼光掃射全場，讓郭台銘感到不被尊重並非她的本意。若仔細數一數，郭台銘現場一共連罵8次「看都沒看我」。

從蕭美琴臉書貼出的《非凡電視台》影片裡可以看到，在論壇提問階段時，郭台銘詢問「近來台灣參加全球性經濟組織時，誰擁有那把開門的鑰匙呢？是華盛頓還是北京？我們該如何解決這個問題？」

此時論壇主持人陳唐山希望收集另一個問題再一起回答，過了一段時間後，蕭美琴回覆郭董：「這個問題是在於未來台灣經濟前景和經濟生存能力，經濟繁榮對台灣非常重要，不過華府或北京的二分法是錯誤的。我們當然很歡迎和中國貿易，但這種貿易如果建立在必須犧牲台灣人的權利，讓台灣人無法自行決定自己的未來時，這就變成大問題了。」

蕭美琴說，台灣的經濟必須平衡發展，「強化和其他經濟體的關係，並結交區域性朋友。」蕭美琴接著話鋒一轉，直指此事不能只從台灣視角出發，還要去看看中國經濟的問題，包括近來的侵犯智慧財產權、商業間諜，不公平貿易、政府補貼是否符合WTO規定等等爭議。

蕭美琴表示，因此台灣必須要在全球市場找到平衡，除了和中國貿易之外，南向和區域性發展、對美自由貿易也都很重要，畢竟台灣人都期望擁有繁榮經濟的同時，還能有表達自我的自由。

郭台銘此時想繼續提問，但陳唐山直指時間到了，希望私底下再互相交流即可，郭董氣得台下飆罵「這不是對話，連問題都不想回答，這根本就不是台灣。」陳唐山連忙安撫，直說時間真的到了，等會議結束後可以再聊聊。

會後，郭台銘在蕭美琴親自前來找他解釋時，再度怒斥這不是對話，「妳最起碼在回答問題時要看著我，妳根本就沒有看我，對不對？妳去所有的媒體照出來看看，妳根本連看我都沒有看我。」

蕭美琴澄清「今天這是全場的對話，不是個人的對話。」但郭台銘仍痛斥「我問妳問題，妳連看我都沒看我，我有最起碼的自尊欸，我問的是全台灣的問題欸，妳看都不看我一眼。對不起，妳沒有那麼偉大！」

郭台銘還說，「如果說是一言堂的話，那大家幹嘛來參加會議？」蕭美琴連忙繼續解釋「不是一言堂，而是和全場對話。」郭台銘聞言又怒罵「我問妳問題妳沒有回答我的問題，回答的時候看都沒看我，大家媒體都看到了，把攝影機調出來看，她連看我都不看我！」

接著郭董又指著自己青天白日滿地紅的帽子，反問蕭美琴「妳不敢看中華民國嗎？」郭台銘在離場時，又高喊自己要告訴參議員和白宮，「這就是民進黨。」

郭台銘走出會場的路上，又向媒體埋怨，他今天花這麼多時間討論台灣地區性的經濟結構，卻很不受尊重，「看我都不看我。」

郭台銘說，蕭美琴不敢當場回答他的問題，先回答別人的第二個問題，等到她想清楚才回答他提出的第一個問題，「連看我都沒看我！不知道是不想回答，還是沒有答案，還是怕中華民國。」郭台銘最後透露，他感到自己不受尊受才會失言，連講兩次「對不起」便步出會場。

蕭美琴今透過臉書轉貼影片還原現場，坦言自己習慣性的眼光掃射全場沒有專注在郭董身上，「如果讓他覺得不尊重，那非我本意也感到抱歉，以後參加研討會要多注意。」至於是否有回答到郭台銘的問題，蕭美琴認為這是見仁見智，畢竟大家都會用不同的角度來解讀，她只希望最後的焦點回到台美關係和國家未來發展的討論上。

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