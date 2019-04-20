已和郭台銘見過面！王金平：初選應公平合理

2019-04-20 10:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕投入國民黨總統初選的立委王金平，今天上午參加嘉義縣布袋鎮魍港太聖宮明朝媽祖聖誕典禮後表示，已經和同樣表態參選的郭台銘見過面，雙方基於長久建立的情誼，將互相尊重、互相幫忙。

王金平是以「道盤行政中心人盤主席」身分出席太聖宮媽祖聖誕，上午9點抵達受到信眾熱烈歡迎，「王總統好」此起彼落，讓王金平笑逐顏開。

對於國民黨總統人選如何產生有什麼看法，王金平表示等黨中央提名辦法出來，看什麼內容再說，至於是否同意徵召韓國瑜，則回應初選辦法沒有出來，這都是假設性問題，但強調大家應該尊重制度。

至於是否安排時間要與郭台銘見面，王金平說，事實上已經見過面，但內容現在不便透露，不過他和郭兩人就像弟兄一樣，如同打火兄弟，長久以來已建立深厚的情誼，這次一起參加黨內總統提名，將互相尊重互相幫忙，也就是在關聖帝君關公面前共同遵守仁義禮智信的關公精神。

王金平也強調，凡經初選勝出者，只要初選制度公平合理，大家都應一起支持，展現國民黨泱泱大黨氣度。

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