轉貼富士康美國設廠停工報導 黃國昌：別讓台灣蒙羞

2019-04-20 15:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今在臉書轉貼一篇關於富士康在美國威斯康辛州設廠的追蹤報導，報導內容提及，鴻海董事長郭台銘去年宣布要在威斯康辛州設廠，但廠房建造計畫早已停工。黃國昌直言，此事牽涉到的不只是富士康與郭台銘個人誠信問題，還攸關美國如何看待台灣商界可信度。黃國昌並呼籲，富士康應給出明確交代，痛批富士康「別讓台灣蒙羞」。

鴻海董事長郭台銘日前宣布投入國民黨黨內總統初選，引發美中台政治財經圈關注。郭台銘去年與美國總統川普、時任威斯康辛州州長斯考特‧沃克（Scott Walker）、時任衆議院議長Paul Ryan在威斯康辛舉行動土典禮，宣布鴻海將在當地投資百億美元、並宣稱此舉將創造1.3萬個工作機會。不過近來有多家美媒報導，富士康過去在世界各地宣布的投資多半未兌現，且威斯康辛廠房至今仍一片荒蕪。現任州長埃弗斯並說，盼能與富士康重新談判。

黃國昌今在臉書貼文指出，郭台銘宣布投資威斯康辛已經一年，但當地廠房仍空蕩蕩，也無實際運作的跡象，美國媒體想進行追蹤報導，從當地政府到富士康，能躲就躲、能閃就閃，此讓威斯康辛當地民眾陷入高度困惑。

黃國昌說，威斯康辛當地民眾面臨的並非只是被政治人物空洞的MOU騙得空歡喜一場而已，而是迄今至少已經實際支出了3億美元在購地、開路與建設基礎設施；黃國昌表示，此事牽涉的可能不只是富士康與郭台銘個人的誠信問題，還攸關美國人如何看待台灣商界的可信度，他認為「富士康應該給出一個明確的交代！」

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