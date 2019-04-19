富士康設共黨支部 郭參選引發疑慮

2019-04-19

〔記者鍾麗華、高嘉和、卓怡君／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘宣布投入國民黨內總統初選，但中國富士康內部設有「中共黨支部」組織，引發外界對郭董參選的疑慮。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會表示：「大陸相關上市企業集團如果有設置黨支部，對該事業有何影響，宜由該事業集團來對外說明，目前沒有相關評論。」

不過，鴻海集團僅回應，不評論此事。某工總常務理事坦言，台商在中國被視為「特殊的內資企業群體」，歐美外商可抗拒，但台商多只能照辦，目的是找人幫忙排解疑難雜症。

陸委會：宜由鴻海說明 鴻海：不評論

據中國官媒「新華網」報導，富士康科技集團的黨委成立於二○○一年十二月十五日，截至二○一七年九月，在全國各園區共建立十六個黨委、二百二十九個黨總支、一○三○個黨支部，在冊黨員三萬餘人。

中媒曾報導，中國約一百八十六萬私營企業中，截至二○一七年近七十％有黨組織，而中國證監會去年進一步公布新修訂的「上市公司治理準則」，要求上市公司須設立共產黨組織，進一步強化「企業姓黨」政策。中共去年底也頒布「中國共產黨支部工作條例（試行）」，要求所有企業、社會組織、學校等基層組織設立「黨支部」，引外界質疑是否走回「封閉集權」的老路。

一位工總常務理事指出，不只富士康，達一定規模以上台商都難免被迫要成立黨組。他舉例說，就如同台灣早年國民黨威權統治時代，在政府機關、學校，甚至工商團體都有黨組織；中國是一黨專政，到當地做生意入境隨俗，這應該不算奇怪吧！

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