隨扈有拔槍嗎？ 蔡英文自爆曾被「牠」撲倒

2019-04-19 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今接受綠色和平電台主持人鍾年晃專訪，鍾年晃在臉書上透露在節目廣告時間，有與小英總統進行沒公開的對話，他也批露這些談話，內容提到小英自己爆料1起被撲倒的事件，鐘對此詢問「隨扈有拔槍嗎？」

鍾年晃在臉書貼出專訪總統蔡英文的YouTube連結，並指出只要該篇貼文的按讚數量破千，就會「冒著洩露國家機密風險」和小英總統在「廣告時間的對話」，該篇貼文至晚間7點截稿時按讚數達到1717，鍾年晃也依約發新貼文公布與小英之間沒公開過的對話。

鍾年晃表示，自己在專訪小英時利用廣告時間觀看留言，翻到自家寵物狗的照片，因此向小英介紹「總統，這是我女兒」，小英詢問：「她多重？」，鍾回答：「大約26（公斤）吧」，小英則說自己家的「bella」寵物犬體重相近，並提到牠相當黏人。

小英接著補充，「bella」寵物犬「經常以為自己很小隻」，「有一次我家三隻一起撲過來找我討抱，結果我就跌倒了」，鍾此時好奇地問，「隨扈有拔槍嗎？」，此話逗得小英哈哈大笑；鍾公布完對話後寫道，「這是國安危機嗎？我是否洩露國家機密惹？」

鍾年晃臉書全文

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