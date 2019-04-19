被問到怎麼看郭台銘這強勁對手？ 賴清德這樣說...

2019-04-19 12:14

〔記者楊心慧／台北報導〕鴻海董事長郭台銘日前宣布投入國民黨內總統初選，引起各界關注，同樣也準備進行民進黨初選的前行政院長賴清德，被問到怎麼看郭台銘這個強勁的對手，他表示，郭台銘過去都在企業界，從沒參加過民主選舉，對他並不了解，恐怕還有一段時間才能夠說出對他的感覺。

郭台銘日前表示，媽祖託夢要他出來為受苦受難的老百姓做好事，表態參加國民黨總統初選，引起各界關注。賴清德今上午前往大龍峒保安宮祝賀保生大帝聖誕，被問到怎麼看郭台銘參選，他表示，尊重對於任何想要為國家服務的參選人，他也希望自己能夠在民進黨初選裡面脫穎而出，在總統大選和國民黨所提名的候選人進行君子之爭，誰贏誰帶領台灣繼續往前走。

至於是否會覺得郭台銘比較難打？賴清德表示，每個人都有優缺點，不妨大家看到最後，因為國民黨的變化也很快，不知道會不會有第三個人出現，若自己能代表民進黨的話，相信會有場君子之爭。

對於郭台銘這個強勁的對手，賴清德表示，郭台銘過去都在企業界，尚未參加過民主選舉、未受民主洗禮，所以對他不了解，可能還要一段時間，才可以說出對郭的感覺。

有媒體問到，郭台銘在中國投資富士康，有人說有共產黨支持，甚至有人擔心會「紅色」染指總統大選？賴清德則說，這部分郭董可能要向社會大眾說明。

先前賴清德曾說韓國瑜是政治奇才，有媒體好奇為何賴會這樣說？賴清德解釋，韓在短時間內當選高雄市長，所到之處獲得不少人支持，的確不簡單，「我從政20多年，所以我肯定他是百年難得的政治奇才。」

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