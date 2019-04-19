韓國瑜接國民黨主席 連勝文：蠻好的！蠻喜歡！

2019-04-19 12:01

〔記者俞肇福／新北報導〕高雄市長韓國瑜在全台掀起一陣韓流，國民黨內出現希望韓國瑜當黨主席的聲音，全台走透透輔選國民黨立委候選人；國民黨中央委員連勝文今天在新北市汐止輔選時說，韓國瑜接國民黨主席，他覺得「蠻好的」！他自己也覺得「蠻喜歡的」，但是黨有黨的制度，而且2021才要改選黨主席，我們也不知道制度能如何去做。

國民黨新北市立委選舉第12選區立委擬參選人簡榮宗今天前往汐止區中正老街市場拜票，簡榮宗在國民黨中央委員連勝文、國民黨新北市議員白珮茹、廖先翔陪同下逐一懇託；簡榮宗說，他是個接地氣的礦工子弟，他出來參選立委的目的，就是要讓大家「賺錢攏宗來」！「七星發大財」！

有過參選與輔選經驗的連勝文帶著簡榮宗逐一請託，連勝文一走進中正老街市場，受到逛市場買菜的婆婆媽媽歡迎，紛紛搶著拿手機拍照，還有媽媽跑來要跟連勝文合照，還說是你要選？連勝文忙把簡榮宗拉來推薦。

記者問連勝文與韓國瑜、郭台銘、王金平與朱立倫都熟識，總統大選他會支持誰？連勝文說，他會「支持最能夠贏得勝選的人」。

至於韓國瑜與郭台銘二人，記者問連勝文支持誰？連勝文說，韓市長如果要參選，他的支持度一定很高，如果韓市長留在高雄服務，那我們也希望另外一位支持度一樣高的人，能帶領國民黨贏得勝選。才能扭轉台灣的未來。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/