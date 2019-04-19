紅雀無人機超管用 將擴大由陸軍及海軍跨軍種聯合運用

2019-04-19 11:50

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方現有中型「銳鳶」無人機及小型的「紅雀」無人機，都由海軍使用當中，軍方官員今天說，「紅雀二型」為單人手持式無人機，曾參與太平島「衛疆操演」等國軍各式戰演訓，由於成效良好，軍方決定擴大運用範圍，陸軍也將跟進採購，國防部更進一步指示陸軍及海軍司令部，要針對「紅雀二型」無人機進行跨軍種的作戰運用。

官員並明確表示，經過接裝部隊實地驗證，「紅雀二型」無人機符合營連級戰場偵察任務需求，可以納入陸軍地面部隊演習及訓練運用，國防部已要求陸軍及海軍司令部，於陸軍北測中心規劃「紅雀二型」無人機的人員操作訓練班隊，並在三軍聯訓基地加強實戰模擬演練。

海軍陸戰隊是以「戰備急需」為由，獲國防部核定在104至105年度，向中科院採購多套「紅雀二型」無人機，每套包括無人機6架、導控站及天線各1組、修護支援裝備1組，目前主要任務是執行烏坵及外離島地區越界漁船的偵巡查證，以及營連級部隊的戰場偵察，還曾隨同海軍陸戰隊遠赴太平島執行衛疆操演。

官員表示，紅雀二型無人機自服役以來，雖曾在106年內一年發生過3次的失事事件，但都是因為瞬間陣風過大，超過其16節風力限制而墜海，但均為天候因素造成，國防部也要求陸戰隊在執行任務前，要確依機械及天候狀況調整任務，以維護飛訓安全。

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