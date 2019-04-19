軍方報告曝光：銳鳶無人機今年1月墜海 7年摔掉7架

2019-04-19 10:37

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在今年1月24日在屏東基地辦理國軍108年春節加強戰備媒體參訪活動，並安排「銳鳶」、「紅雀」等現役無人機近距離飛行展示，但根據國防部最新報告指出，在這次公開性能展示之前，曾在1月10日進行專案預演，但一架機號9701的銳鳶無人機，因為機體及引擎溫度過熱導致失效而墜海。

國防部報告也顯示，銳鳶無人機在今年1月10日墜海，已是自101年至今的第7次，其中機械因素計有5件，人為因素2件，依據國防部指導，海軍司令部已要求中科院要依機械因素失事肇因，就銳鳶無人機系統提出「銳鳶UAS消失性商源管理暨操作可靠度提升方案」，藉由裝備性能的提升（包括改善鼓風機齒輪盤組、增加備援導航儀及飛控模組等），提高銳鳶無人機整體穩定度，強化飛行安全。

國防部說，銳鳶無人機共計有8套（每套計：無人機4架、起降操控台、地面導控站、運輸車輛及情資後傳系統等），自106年9月1日移編海軍，隸屬於海軍海上戰術偵搜大隊。

報告說，鉛鳶無人機主要任務為執行近海監偵與目標辨識，以擴大監偵預警範圍，106年度飛行768小時，107年飛行1033小時，偵獲軍艦、油輪、貨輪及漁船等目標計730艘次。

此外，為減少人員操作上的失誤導致故障或是墜毀，海軍己加強人員訓練，合格的外部操作手已由原有的7人提升為10人，其中，高級操作員1人，中級及初級各為5人及4人，今年底將有4位初級外部操作手將可完訓加入，以滿足編制員額需求，符合戰備實需。

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