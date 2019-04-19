提倡日本版「台灣關係法」 日議員：台灣絕不可被中國併吞

2019-04-19 11:03

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本財政副大臣、眾議員鈴木馨祐18日會見彰化高中「日本踏查團」學生時表示，日本對香港這兩年的變化進行分析，認為同樣的狀況絕對不能在台灣發生，自由的台灣不可被共產獨裁的中國併吞是美日的共識。鈴木對推動制定日版「台灣關係法」曾公開表現出積極的態度，他認為，如何在法津上定位台灣，未來日本可能會進行討論。

彰化高中日本踏查團 訪友台議員鈴木馨祐

至今已訪日10次的彰中日本踏查團，去年首次「進軍」日本國會與台裔參議員蓮舫舉行小型座談會，今年則鎖定了相當友台的鈴木馨祐，鈴木在2016到18年擔任自民黨青年局長負責台日青年議員交流，兩年內8度訪台，去年8月參加金門823炮戰60週年紀念活動後又轉往花蓮探視震災區，鈴木告訴彰中學生，日本政治家在一天內走訪台灣東西兩岸，他可能是第一人。

鈴木2017年底出席「台美日三邊安全對話研討會」，曾主動提到日本自民黨內部友台小組正在研議日本版的「台灣關係法」，兩三年內或許有進展。彰中學生詢問鈴木，日本將如何透過制法定位台灣，鈴木表示，日本對香港這兩年的變化進行分析，認為同樣的狀況絕對不能在台灣發生。他認為，如何在法律上定位台灣，未來日本可能進行討論，由於美國頒布的「台灣關係法」，是在美台斷交之後馬上制定，日本當時並未這麼做，在現今的國際關係中如何討論台灣法律定位，需要很慎重考量，不過，美國去年頒布「台灣旅行法」，也反應了國際環境的變化。

鈴木也勉勵學生未來可透過民主選舉方式決定台灣的方向，不過要先分辨真假做出正確判斷，他也提到中國施加了很多壓力，例如透過網路對台灣和香港散播假消息，還有沖繩反美軍基地運動，背後有中國提供資金，如何分辨事情的真假非常重要。鈴木表示，台灣是日本重要的夥伴，對日本而言民主自由的台灣符合日本國益，自由的台灣不可被共產獨裁的中國併吞是美日的共識。

彰化高中圖書館主任呂興忠從2010年起向校友及企業募款，每年全額補助多名學生到日本進行踏查研究，參加學生必須提出研究計畫參加甄選，並自行與訪問單位接冾連繫，踏查內容包括日治時期台灣史相關人事物、現代科學及政治議題等。

今年第10屆的日本踏查團共有師生共15人參加，從15日到20日6日間行腳遍及石川縣、東京及北海道，包括拜訪百年前發現台灣櫻鮭的日本生物學者大島正滿的後代、2015年諾貝爾醫學獎得主大村智教授、參觀新版日本千圓鈔頭像北里柴三郎相關紀念館、探視台灣衛生之父高木友枝的後代、參訪日本國會大廈並與眾議員鈴木馨祐舉行小型會談，北海道部分除參觀北海道大學核融合實驗室，今年還將探訪日本作家有島武郎紀念館，有島生前將農場開放給貧農使用的善行，對彰化出身的台灣前輩作家陳虛谷送土地給佃農的義舉具有極大影響。

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