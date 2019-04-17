郭董有意選總統 侯友宜：士農工商都有人表態也不錯

2019-04-17 13:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕鴻海集團董事長郭台銘有意參選2020總統，新北市長侯友宜今天對此表示，士農工商都有人表態選總統也不錯，在各行各業傑出的人物，願意放下所有，一心一意為市民、中華民國的民眾服務，這是很棒的態度。

侯友宜今天上午在市政會議表示，上任以來他2次與郭台銘碰面，雙方只談一件事情，他詢問郭台銘在新北市投資是否碰到困難，如果有困難，他願意協助解決問題，而郭董也非常客氣，說會找時間和他聊一聊。

侯友宜說，他與郭台銘談經濟，希望讓更多的投資廠商願意根留新北，尤其鴻海總部在新北，他一定協助排除投資障礙。

被問到郭台銘有意參選總統，侯友宜開玩笑說：「我也常到慈惠宮參拜啊！就沒有人問我要不要選總統？」他說，郭台銘是否參選總統，個人的選擇最重要，但是他看到一個好現象，士農工商都有人表態要來選總統，也不錯啊！各行各業傑出的人物，能夠願意放下所有，只一心一意為市民、為中華民國的民眾來服務，這就是很棒的態度。

侯友宜認為，願意為台灣做事的人，態度最重要，割捨所有的一切、全心全意，我們都應該肯定這個態度，更多行業表現傑出的人才，轉換成領導管理者，再從不一樣的思維及方向，走出中華民國的康莊大道，各行各業的人才願意投入參選總統的行列，才有機會找到更好的人來領導中華民國，他樂觀其成。

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