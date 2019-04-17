郭董考慮選總統 工商大老：宣示理念才有選票

2019-04-17 12:55

〔記者李雅雯／台北報導〕三三企業交流會今天中午進行4月例會，會前企業人士對於鴻海董事長郭台銘考慮選總統多表示祝福他的決定，另也提醒，若真要參選，必須說清出理念、目標，要把台灣帶到哪兒去，才有選票，「知名度不等於有選票」。

三三企業交流會理事長許勝雄認為，人各有志，祝福郭台銘，台灣是個民主的地方，只要願意服務都是好事，台灣需要建構一個友善的投資環境、社會環境、國際互動平台，台灣內部有太多的對立和仇恨，作為一個領導人要有慈悲心，能夠更關懷這個社會，才是友善和諧真的可以安居樂業的環境；要競選的人要把治國理念講清楚，因為我們有太多口水，而不是真正能治國的人，尤其在愈接近選舉，對立口水戰會更嚴重。

他也強調，郭台銘還沒有做出決定，社會各界不要越俎代庖；有這麼多優秀的人願意為國家付出是好事，這也是台灣民主可愛的地方，過去是比較集權、由上而下的社會架構，包括政黨，現在有百家齊鳴可以健康競爭的平台，對於台灣民主政治在2020年來說是個很好的轉捩點。

工商協進會理事長林伯豐表示，郭台銘經營事業有成，代表企業心聲出來選、讓台灣更好，這是值得稱讚的。美國川普總統和他狀況不太一樣，雖然同是成功企業家，台灣的財產申報需要郭台銘想得很清楚、很透徹來配合台灣法律辦理；工商協進會仍以民間聲望最高，國民黨能勝選的人選為優先考量。

林伯豐指出，參選總統的人最重要的是能說出施政理念、手段方式，以及他要把台灣帶到哪個方向，這是全民關心的，這樣才會有選票，而不是知名度。

威京企業團主席沈慶京說，（郭台銘倘若參選）犧牲太大了，郭台銘經營的事業規模幾乎沒有人可以超越，不過願意犧牲哪還有什麼問題。

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