郭董「不能老賣水果」 林濁水酸韓國瑜：快用力嗆回去

2019-04-17 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕針對鴻海董事長郭台銘近日表示「台灣不能老是賣水果」，日前曾酸高雄市長韓國瑜拼命賣水果「彷彿回到農業社會」的民進黨大老林濁水今日在臉書表示，韓國瑜、韓粉教授名嘴趕快用力大大嗆回去吧，「否則郭台銘的殺傷力，不是我可以望其項背的。」

林濁水日前曾表示，韓國瑜競選時高喊「貨出得去、人進得來，高雄發大財」，之後在韓流席捲下，朝野更是拚命賣水果救台灣，讓他感嘆台灣彷彿從後工業社會跳過工業社會再回到農業社會，還逆著南貨北運北貨南運的常識，走入荒誔無比的世界。

郭台銘近日出席活動時，也提及經濟不能老賣水果，並強調台灣要在貿易戰中找到方向，他主張應該把錢拿去美國投資，並換取高科技。今日林濁水則在臉書指出，韓國瑜日前怒斥他見不得人好，一群名嘴、教授也跟在韓後面起哄，如今郭台銘也嗆聲說「台灣不能老是賣水果」，這讓林濁水酸說「韓國瑜、韓粉教授名嘴趕快用力大大嗆回去吧，否則郭台銘的殺傷力不是我可以望其項背的。」。

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