泛藍4人互比支持度僅6.5％ 王金平：還有90％可努力欸！

2019-04-16 17:35

〔記者陳昀／台北報導〕表態角逐國民黨總統初選的前立法院長王金平今天下午接受電視節目《少康戰情室》預錄專訪時，大讚可能參選的鴻海董事長郭台銘是國際著名企業家，如果出線會是很好的領導人；但他對自己也深具信心，強調自己目前民調雖落後，但一直在穩定成長，今天出爐的泛藍陣營互比民調，他泛藍支持度只有6.5％，「還有90幾％可以努力欸！」

王金平指出，郭台銘是成功的國際企業家，了解國際情勢又有影響力，以他的高度、廣度來主持國政，他自認為會有好成果，「我們也認為他如果出線，會是個很好的領導」，但選舉還是要依照黨的初選制度，大家公平競爭，最後獲得提名才是關鍵，既然這麼多人要選，黨中央一定要有提名機制，名正言順、合法合理提名候選人，後面路才走得順。

對於高雄市長韓國瑜之前說「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」是什麼意思？王金平大笑兩聲說，到底是怎樣、他指的是誰、到什麼程度，大家都不知道，所以笑笑就好。

至於先前自己曾提及「選舉公報一定有名字」是否代表初選沒過仍會脫黨參選？王金平否認說，他只是有信心關關難過關關過，要宣示決心、信心，根據「放言」今天公布的民調，自己已經從起初的十幾％成長到二十幾％，穩定增加成長，只要能完整宣傳治國理念，會說服更多深藍支持。

王金平說，從國民黨內互比、泛藍互比民調來看，他在泛藍支持度都不高，韓國瑜、朱立倫、王金平3人互比，他的民調是22％、泛藍10.5％，若納入郭台銘互比，他的民調是19.1％、6.5％，「還有九十幾％可以努力欸」，而且兩種互比民調下，他的支持度都沒什麼減少，代表他也能爭取到中間選民、淺綠的支持。

王金平到電視台參加節目專訪錄影 ，同時接受媒體訪問，談黨內總統初選等議題。（記者張嘉明攝）

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