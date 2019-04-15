沒打算韓國瑜返國後見面 王金平：我們心靈相通

2019-04-15 20:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立法院長王金平今晚南下高雄，參加國民黨議員餐敘，針對今天又傳出國民黨可能採取徵召式民調的新版本，王金平強調，他不去評論這些事，反正就看看初選怎麼定。

今晚這場餐敘，是高雄市議會副議長陸淑美安排，與會者包括議長許崑源及國民黨市議員。晚宴時間訂於晚間6點半，但王金平提早10分鐘抵達，尷尬的是，他是第一位到場，身為主角的議員們都比他晚到；但王金平不以為意，先與媒體閒話家常，展現親和的一面。

王金平說，大家都是老朋友了，他們當選之後，藉今天這個機會，大家相處一下。

媒體詢問說，傳出王金平的幕僚放話說，韓國瑜想要黃袍加身？王金平回答說，他不知道是哪一位，他的幕僚幾十位，有沒有這麼講，他也不知道，根本不是他的意思。

另也有王金平的幕僚對外表示，王金平像古井，萬底深淵，深不見底，韓國瑜則像浴缸，一拔就漏水漏光？對此，王金平則強調，誰講這個話，他也不清楚，沒有辦法評論。

王金平補充說，「我就是我嘛，我能夠呈現多少力量，那我就盡力，自己有多少力量，那有可能像是萬丈深淵一樣，就是盡其在我。」

國民黨徵召式民調有新版本？王金平：不評論

媒體詢問說，針對國民黨中央的總統初選辦法遲遲搞不定，會覺得是在拖戲嗎？王金平說：「我們靜靜地等待，我說過，凡事都是尊重黨中央所做的決定，他提出一個初選辦法以後，我們就遵從這個進行初選。」他強調，這方面黨中央要自己去考量，什麼時候提出初選提名的辦法，黨中央應該會做適當的處理。

針對今天又傳出國民黨可能採取徵召式民調的新版本，王金平能夠接受嗎？他答稱現在不去評論這些事，反正就看看初選怎麼定。

王金平也表示，最近沒有跟韓國瑜聯絡，媒體詢問說：「有打算他回來跟他見個面嗎？」王金平說：「也沒有這個打算。」

對於自己的初選步調，王金平表示「現在該跑的都照樣跑啊！」今天早上台北一些儒學的青年，幫他成立了一個之友會，他去參加，還待了一個多小時，之後趕到南投，之後又趕回路竹，又來到這裡（指高雄市三民區），等下就回台北，天天安排的行程，他就是盡力去跑！

媒體追問說，韓國瑜這次在美國，跟僑胞談了1月11號台灣見等話語，外界猜測可能選總統？這些言論會不會破壞你們之前可能有一些什麼樣的政治默契？

王金平說：「應該都不至於啦！我們兩個，他講是心靈相通，我講是心意相通，我想反正就是相通啦！」不過韓國瑜當選以後，我們只有約一次正式到市政府去看他，後來再約一次共聚宵夜，吃火鍋而已，所以一切就讓它自然的發展。

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