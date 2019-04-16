韓國瑜籲全國媒體作中天後盾 網友：厲害了我的天

2019-04-16 15:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天呼籲全國媒體都該做中天後盾，引發網友議論紛紛，直言「厲害了我的天」、「太誇張了吧」，還有網友問是「全國還是全中國」？

韓國瑜今被問及NCC開罰某特定新聞看法，他回應覺得中天新聞台被NCC罰，實在很難接受，因為中天一旦被開罰，如果處分越來越嚴厲的話，下面一個遭到黑手，或者遭到傷害是哪一家電視台或媒體，不知道，那一開始就不該做！

他強調所有這些邪門歪道的命令，要執行的時候一定要透過公務員；公務員要把持得住，公務員要堅定理想，這個不正確的命令、不當的違反新聞自由的命令，最後要透過NCC的官員執行，NCC的官員要挺起胸膛，不能示弱！因為你們不是為民進黨一個政黨來服務的，你們是為全中華民國服務的。

韓國瑜除呼籲NCC的官員勇敢說不，還認為「全國媒體」都應該出來踴躍發言，做中天後盾！否則下一個遭毒手的不知道是哪一家？

網友留言，「造神造起來」、「韓總去跟ATI說」、「內文應是全國媒體、標題很故意」、「我才不要」、「全中華人民共和國嗎？」、「越來越好笑。高雄人請出來面對！」、「拉高雄人可以，別拉全國人下水」、「高雄人快把你家市長領回去，好嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/