被爆嗆消防員「皮在癢」 彰縣副議長回應了！

2019-04-15 16:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲媽遶境隊伍已離開彰化縣，不過，彰化縣多個網路社群平台卻流傳一則「彰化縣許副議長…彰化之光」訊息，內容是副議長許原龍因不滿消防人員針對性取締，扯下沒收他選民架設好要歡迎鑾轎的煙火瀑布等炮竹，當眾嗆消防人員「皮在癢」、「叫局長3分鐘到…」，影音畫面引發網友熱議耍官威，對此，許原龍回應表示，附近有3條煙火瀑布，前面2條未被沒收，只沒收他的，給他選擇性沖著他來的感覺。

許原龍說，大甲媽來彰化遶境，以前買煙火鞭炮都是幾百萬，現在買不到5萬元，而且只在鑾轎經過宮廟時才施放，今年，他本來也想放，但跟警察局溝通後，若別人放他就跟著放，別人不放他就不放，只是煙火瀑布早在溝通前就已吊掛完成，吊了不表示會放啊！

許原龍表示，消防局在沒有通知當事人的情況下硬扯沒收煙火瀑布，給他針對他而來的感覺，當時他是想要收回被沒收的煙火，消防局沒人敢承認誰扯掉煙火，原本他講話就大聲，一氣之下才會質疑消防局作為。

對此，彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋受訪指出，當時取締小組在太極宮一帶執勤，副議長服務處剛好在附近，現場以勸導為主，副議長有過來關心，了解事情緣由後副議長也很配合，一切圓滿平順。

黃琮棋表示，當天4月8深夜，現場人群多，聲音吵雜，副議長講話聲音才會大聲，消防人員可以體諒，誤會解釋清楚就好。

當天，被消防局沒收的煙火砲竹，也在鑾轎離開後，原物歸還。

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