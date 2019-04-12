后不見后？ 大甲媽、白沙屯媽祖今晚駐駕在…

2019-04-12 18:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯「粉紅超跑」回鑾，媽祖鑾轎凌晨從北港朝天宮回程，晚間駐駕虎尾野川堂火鍋店；大甲媽祖則從元長崙仔橋進入雲林縣境，在西螺福興宮過夜，「兩大天后」一前一後仍無緣碰面。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步南下進香，每年都吸引數十萬名信徒朝聖，今年4月8日從拱天宮出發，展開為期10天9夜的宗教之旅，今天上午5點白沙屯媽祖鑾轎從北港朝天宮回鑾，所到之處受到民眾及店家熱情歡迎，晚間駐駕虎尾揚子高中對面的野川堂火鍋店，讓店家喜出望外，預計明天清晨5點再出發。

大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境4月7日晚間10點起駕，展開9天8夜的熱血遶境，預計4月16日回駕鎮瀾宮安座，今天凌晨1點多大甲媽祖鑾轎從嘉義奉天宮起駕回鑾，下午6點多駐駕西螺廣福宮，晚間8點將在西螺福興宮過夜，明天凌晨2點多起駕北上彰化。

備受全國信徒期待的「兩大天后」相遇，今晚白沙屯媽祖駐駕虎尾、大甲媽祖雖仍在遶境，但預計會在西螺福興宮過夜，二隊人馬相距近24公里，一前一後在雲林是碰不上面。

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