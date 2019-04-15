韓國瑜訪美 高市綠營轟：拿公帑造總統勢、發表辱台言論

2019-04-15 12:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團上午聲明，對於高雄市長韓國瑜為選總統，竟花費高雄市公帑赴美國造勢，與發表有辱台灣言論，而新聞局長王淺秋陪同韓國瑜，竟連上任後第一次在議會部門質詢業務報告都缺席，民進黨團提出強烈抨擊。

黨團幹事長陳致中表示，韓國瑜花高雄市329萬公帑去美國，宣稱是為締結姊妹市、去哈佛大學發表學術演講，且還搭乘商務艙提早一天出發，結果實際在美國從事的全都是選總統的造勢大會，還公然發表有辱台灣的言論，指稱台灣三位出身台大法律系的總統搞殘台灣經濟。

他進一步指出，新聞局長王淺秋還為此、不惜缺席上任後在議會的第一場部門質詢業務報告，導致新聞局官員被議會教育委員會召集人陳慧文請出議場以示譴責。

黨團書記長林智鴻認為韓無心市政，一心想選總統，上任至今超過百日，連高雄市從98年起至今10年沒有中斷過的「高雄市產經情勢分析季報」，竟然還停留在去年11月27日「高雄市產經情勢分析107年度第3季季報」，107年度第4季季報、108年度第1季季報至今都還沒有著落，不曉得韓國瑜要讓高雄發大財、成首富的承諾還算不算數?

黃文益議員則公開詢問韓國瑜「不欺騙高雄人、不欺騙台灣人，你就不會選舉嗎?，佔著高雄市長的職務，欺騙高雄人說是要去美國締結姊妹市、赴哈佛演講…結果全部都是僑團選舉造勢活動，我們尊重你的總統大夢，但你身為高雄市長就要回歸高雄市政，不可以動用高雄的資源去選總統。

黃秋媖議員指出，韓國瑜是89萬市民選出來的市長，上任不過百日竟然就公開表示你只是過客，我們要追問韓國瑜，你的歸宿在哪裡？你的局處首長的歸宿在哪裡?

鄭孟洳議員質疑過去為了選市長，韓國瑜把高雄講得又老又窮一文不值，現在為了選總統，又把台灣批評得又老又窮一文不值，韓國瑜的口號，給高雄人的承諾有哪一樣實現了?呼籲韓國瑜回歸市政。

民進黨團最後呼籲韓國瑜要回歸市政，「如果你是過客，請說明你的歸宿在哪裡？」

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