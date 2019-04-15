國民黨推自貿區 國發會：無助國家經濟成長

2019-04-15 10:35

〔記者林良昇／台北報導〕對於國民黨立委提出的「自由貿易經濟特區特別條例草案」，國發會副主委鄭貞茂表示，支持自由經濟的概念，但不該侷限在小地方，而且全世界大多推經濟特區的國家，對國家的經濟成長沒有提振效果，重點在整體國家經濟特色跟政策。

國民黨立委今在立法院經濟、財政、內政委員會聯席會議今排審國民黨提出的「自由貿易經濟特區特別條例草案」，鄭貞茂在立院受訪時表示，支持自由經濟的概念，但範圍不該侷限在小地方，全台灣都應該要做自由經濟的理念，國發會支持一開始就在全國適用。

鄭貞茂也指出，根據世界銀行報告，全世界做經濟特區的大部分都是新興市場國家，根據研究，做了經濟特區後，對國家的經濟成長率沒有提振的效果，長期以來，國家的經濟表現要看國家經濟特色跟政策，推經濟特區對提振經濟沒有太多效能。

鄭貞茂說，政府正在推「5+2」產業政策，一方面產業升級，一方面也不要忘記服務業是台灣經濟主力﹔比如說國民黨之前提出金融要有特區，但那時的金管會也認為金融沒辦法一國兩制，要就全國適用，當時的金管會提虛擬特區概念。

鄭貞茂指出，現在是科技時代，講人工智慧、區塊鏈，新的服務業應用跟推廣很難只在經濟特區適用，要就在全國適用；如果國民黨有好的提案，建議一起在全國概念來討論，而不要只討論在高雄。

鄭貞茂也提到，過去推動自經區時的爭議，那些爭議到目前也還沒有解決，不會說推動特區就完全解決﹔國發會是行政部門，會尊重立院決議，如果立院有通過相關決議，一定會配合辦理。

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