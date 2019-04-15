呂秋遠歎民進黨初選分裂 「親痛仇快」

2019-04-15 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，挑戰黨內現任的蔡英文總統，律師呂秋遠對此感嘆，現在台灣壟罩在亡國的焦慮感之下，英德之爭只是讓親中的人痛快、親台的人痛心，而那些以民調高低為標準推出賴清德的人士，只不過是「商女不知亡國恨」裡的商女而以。

呂秋遠在臉書表示，2020台灣如果選錯人了，恐怕就沒有下一個4年，因為台灣如今被強大的中國干擾選舉，連現在民進黨執政都這樣了，「如果國民黨執政，以後會變成什麼樣子？」

呂秋遠說，像他這樣堅持台灣主體性的人而言，誰要代表民進黨，其實沒這麼重要，甚至不要民進黨也可以，但究竟誰才可以在明年帶領台灣維持主體性與獨立性才是個大問題。呂秋遠列舉蔡英文目前可能的挑戰者，包括韓國瑜、王金平、朱立倫、吳敦義、柯文哲、賴清德等人，不解地問「如果是台灣亡國戰，上面的人哪一個可以？」

呂秋遠說，他看到了目前中國的各種亂象，包括新疆集中營、香港基本法必須由中央解釋、香港佔中七子被判刑、維權律師被關押失蹤、非洲豬瘟橫行、化工廠爆炸沒有真相、批評領袖就會被逮捕、中國軍機飛越國界挑釁，如此種種，讓他相當害怕以後台灣孩子只能唱義勇軍進行曲，而不知道台灣曾經擁有過的自由、人權、平等、民主。

呂秋遠表示，因此現在的重點不是要要談民進黨的黨員初選權益，也不是要談民進黨初選有多棒，畢竟親中的人會認為民進黨越亂越好，但親台卻會對此心痛不已。呂秋遠最後不禁感嘆，「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花。恕我直言，現在想用民調推舉出賴清德代表民進黨的人，就是商女而已。」

相關連結請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/