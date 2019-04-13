「何來突襲？」 賴清德澄清流言：光明磊落登記參選

2019-04-13 20:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕參加民進黨總統初選的前行政院長賴清德，面對連日來網路社羣指責他參加初選沒誠信，更說他早知道黨內初選規則已表明不參加初選，却「突襲式」選在開放登記第1天登記，賴清德今晚參加台江文化中心開幕式之前，受訪時主動回應，表達参加初選光明磊落，這些指控都不是事實。

賴清德說，他是在蔡總統出訪之前去黨中央登記，蔡總統也知道，光明磊落登記參選，何來突襲？

賴清德說，他在台南市市長或行政院院長任內，表達對同黨現任總統的支持，這本來就是應該的事，這些都發生在去年11月24日九合一大選之前，看到九合一大選，民進黨處境艱辛，因為得票率才得到39.2％，還輸給2000年陳水扁39.3％，更輸給2008年時的得票率41％左右，2008年區域選舉民進黨才得13席，如果這情況不改變的話，民進黨預估恐怕會得10席左右的立委的席次，基層非常焦慮也非常憂心。

賴清德說，如果民進黨沒有改變，沒有一個新的希望出來，恐怕我們輸掉的不是只有總統大選，立委席次大幅減低之後，喪失掉政權，台灣主權面臨威脅，所以在社會很多督促聲音，希望他承擔責任，在這種狀況之下，才決定出來參選總統，希望徵得國人的支持，接棒承擔台灣的責任。

賴清德強調，不管是民進黨制定2020年的總統初選辦法之前，黨主席或任何人都沒有問過他的意見，在3月16日補選投票之前，民進黨內也沒有任何一個人來問他說要不要參選總統，他當然知道初選正在進行，有些人會散布錯誤訊息進行各種攻擊，但是他必須把話說清楚，希望社會大眾能夠明白。

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