談黨內初選 蔡英文：同舟共濟才能集結護台灣的力量

2019-04-13 12:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總統蔡英文今天前往南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村，針對總統黨內初選延後一事強調，中執會作此決定是希望有多一點時間面對現在的情勢，凝聚最大團結力量，並體現集結最大力量是合作而不是競爭，只有同舟共濟才能集結護台灣的力量。

今天有媒體詢問蔡英文對初選延後看法，是否擔心會有退黨潮，蔡總統表示，進入到初選真的有點擔心，前一段時間想盡力維持黨內最大的團結，可惜還是沒有辦法全做到。

蔡英文說，中執會決定延後初選時間，是希望能有多一點時間處理現在面對的情勢，促成黨的團結。而凝聚黨的最大力量，實現執政價值，保護台灣主權、拚經濟，是合作而不是競爭。

對於是否擔心後續引發退黨潮，蔡英文說，執政3年來的確遭遇到困難，去年11月24日選後政府也做了檢討，這段時間檢討改進的績效正在顯現，尤其蘇內閣對很多問題很快地解決處理，民意對施政滿意度正在上升，民調在上升，希望這段時間凝聚團結力量，大家同舟共濟保護台灣。

蔡英文也提到，將李毅逐出境，是因為他提武統就是危害到台灣國家安全，因此須讓他離境

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