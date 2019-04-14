賴清德重申君子之爭 籲支持者不要攻擊

2019-04-14 17:12

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨總統初選出現支持者互相攻擊，總統蔡英文今日請前行政院長賴清德呼籲支持者有所節制，並提醒「誠信是最基本的條件」。對此，賴清德表示，他擔心台灣成為第二個香港、第二個西藏，所以才決定參選；他也說，過去多次公開請支持者不必做黨內攻擊，今天可以再次呼籲，也希望蔡總統能呼籲她的支持者做同樣的事。

賴清德日前表示，希望蔡英文總統呼籲網軍停止攻擊。蔡英文今天表示，「攻擊我的人多於批評賴清德的人，也希望賴清德呼籲他們有所節制」；並提醒賴清德，「作為政治人物，領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件」。

賴清德今天在台中市舉辦新書簽書會，面對媒體詢問時表示，他在台南市長或行政院長任內，公開表達對同黨現任總統的支持，這本來都是應該的，但這些都發生在去年11月24日九合一大選之前，民進黨在九合一選舉遭逢重大的挫敗，執政縣市由13席降為6席，得票率只剩39.2％，比2000年總統大選「三腳督」，前總統陳水扁得票率39.3％還少；2008年民進黨也遭逢一次挫敗，當時區域立委只剩下13席，得票率還有41％。

賴清德說，在這種狀況下，他擔心中國國家主席習近平的統一策略已經啟動，再加上台灣只有「一國兩制」、香港澳門的路可以走，又看到國民黨競相提出和平協議，和平協議沒有辦法解決問題，和平協議如果有效，今天的西藏不會這麼慘，台灣不要成為第二個香港、第二個西藏，所以他才決定參選。

賴清德指出，他對台灣有另一份責任，很多黨內同志擔心這場初選會不會像過去一樣造成嚴重影響，所以他力行君子之爭，希望黨公職不必表態、派系休兵、組織不用動員，大家超越派系，完完全全為了台灣，他率先向社會報告，如果蔡英文總統贏得初選，他一定全力支持蔡總統，也期待為了選後團結，蔡總統也能宣布，如果他贏得初選，能全力支持他。

賴清德強調，他多次公開請支持者就宣傳他的理念，表達對他的支持，不必做黨內的攻擊，今天可以再次呼籲，「希望蔡總統也能呼籲她的支持者做同樣的事」。

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