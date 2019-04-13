「70年了還學不乖」 黃國昌轟國民黨：沒資格輸掉台灣！

2019-04-13 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今天下午在臉書PO出一紙1949年簽署的《國內和平協定》文件封面，有感而發地表示國民黨「七十年了還學不乖」，更怒轟「中國國民黨可以輸掉自己，但沒有資格輸掉台灣」。

國民黨主席吳敦義2月受訪時說，若國民黨重新執政，國民黨政府就有權與對岸洽簽和平協議，引起社會譁然。黃國昌今天在臉書PO文說，1949年4月13日，中國國民黨與中國共產黨在北平正式開始和平談判。4月15日，中共創始人之一周恩來正式提交《國內和平協定》定案。嗣後，中國國民黨被中共徹底擊潰，逃亡來台。

黃國昌感慨，70年過去了，中國國民黨不僅忘記了蔣介石的訓示，更一舉從反共轉變為親共，大力在台灣倡議與中國簽訂「兩岸和平協議」。最後黃國昌更嚴正表示：「中國國民黨可以輸掉自己，但沒有資格輸掉台灣」。

對此，網友紛紛留言說，「不就以為靠過去會有利可圖，靠過去就啥都沒了，他們自己分都不夠」、「韓總統的終極目標」、「以為不去挑釁對岸，就會換來和平，雖不知道你越鴕鳥，最終還是會遇到戰爭」、「他們一開始就打算賣了台灣去美國」、「最後一句說得太好」！

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