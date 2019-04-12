遣返前受訪 武統學者李毅嘴硬：一秒都不想待在台灣

2019-04-12 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕主張武統台灣的中國學者李毅受邀來台演講，移民署認定李毅違法，決定註銷他的入境許可，今（12日）早上午7時25分強制遣返香港，李毅離台前接受媒體訪問時還嗆：「我一秒鐘都不想待在台灣」。

據報導，主張武統的中國學者李毅以觀光名義來台，卻應中國和平統一促進會等統派團體之邀演講，參與政治活動，與觀光許可目的不符，因此認定違法，須限令出境；今晨1時許，在南投縣竹山的一處民宅發現李毅蹤影，隨即在上午7時25分遣返回出發地香港。

李毅已4度來台，前3次都曾發表演講，但他辯稱這次單純是遊山玩水，否認這次要登台演講，聲稱13日跟14日中午晚上他有幾場飯局，「或許是有人要安排我在某場飯局上講話」。

綜合媒體報導，李毅被捕前，接受採訪時還嗆想立刻離開台灣，他說，知道你們要他走，他也準備馬上就走，強調一秒鐘都不想待在台灣，想馬上就走，他並嗆移民署，只要搞到票就走。

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