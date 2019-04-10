黑洞直播》小英驚喜現身留言 黃偉哲超ㄎㄧㄤ發言笑翻網

2019-04-10 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕台灣、比利時、日本、中國、美國、智利6國同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（EHT）記者會，公開人類史上第一張黑洞照片，中研院也透過YouTube、Facebook全程直播。截至今（10日）晚間10點半為止，臉書直播共有33萬次觀看、1萬多則留言，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲等也都驚喜現身直播，陪民眾一同觀看。

「事件視界望遠鏡」記者會在今日晚間9時05分首度公開人類史上第一張黑洞照片，在此計畫中，台灣參與其中3個電波望遠鏡的營運或建造，中研院長廖俊智表示，希望告訴國人，台灣在本世紀重要科學發現已經占有一席之地。

中研院也透過臉書全程直播了過程，吸引了大量網友觀看，蔡英文、蘇貞昌、黃偉哲等民進黨人物都驚喜現身，在直播貼文留言。蔡英文在看到黑洞照片時，忍不住留言驚嘆表示「人類首次！」也稱讚此計畫是「全人類的一大步，很驕傲台灣參與在其中」；蘇貞昌則表示「感謝全體中研院工作人員和研究者的辛勞」。

台南市長黃偉哲在留言處除了讚嘆這是「國際社會合作下，數以千計的科學家貢獻他們的力量」才得到的結果，也無厘頭表示「台灣之光，沒有被黑洞吸進去」、「如果要旅行的話，最靠近黑洞的星球不要去，不然會浪費很多時間」、「這就是黑洞的手勢！」甚至在別人發表談話時留言表示「有人跟我一樣，都在盯著他的領帶嗎？還蠻好看的！」超「ㄎㄧㄤ」留言笑翻網友。

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