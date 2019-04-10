槓上高雄市府秒熄火？ 王丹解釋「不搭理中天出來的人」

2019-04-10 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國民運人士王丹質疑高雄市長韓國瑜唬爛，在哈佛大學的演講根本是「閉門座談」。對此，高市新聞局長王淺秋聲稱「閉門座談是尊重學校安排、也是演說的一種」。對此，王丹再於臉書反擊，表示奉陪高市府到底，不過稍後卻表示「不再回應王淺秋了」，因為「剛剛得知，她是中天出來的人。那就不必『搭理』了。」

為了爭論韓國瑜是否有受邀至哈佛大學演講，王丹和王淺秋隔空交戰，砲火四射；今日下午，王丹對王淺秋的批評提出回應，表示從沒質疑韓國瑜「沒有受邀」，質疑的是有沒有「演講」這回事，「淺秋女士公然捏造我的原意，然後還要我道歉，這臉皮是有多厚呢」？王丹批評王淺秋表示，「希望被尊重，那就請你做出讓人能夠尊重的行為來好嗎」？

在文章留言處，王丹坦言今天火氣有點大，「我是撿到坦克了。我現在就把坦克收起來」。他也聲明表示「以後不再回應王淺秋了。是我孤陋寡聞，以前從來沒有聽說這麼一個人。結果我剛剛得知，她是中天出來的人。那就不必『搭理』了。」

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