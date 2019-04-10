抓到！「中肯小兔」粉絲頁賣出後 封面竟真換成習近平

2019-04-10 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕粉絲專頁「中肯小兔 動画映像收藏區」原管理員PO出對話紀錄證實粉絲專頁已經易主，新管理員還要求要他對外澄清「不是賣給中國人」，但今日粉絲專頁的封面竟真的換成習近平的照片，上面還寫著「必然統一」，讓網友直呼是不是被發現直接氣到不演啦！

臉書粉絲專頁「中肯小兔 動画映像收藏區」近日PO文風格大變，讓不少粉絲起疑是否跟臉書粉專買賣潮有關，原管理員在7日貼出與買家的對話紀錄表示真的易主，新買家要求原管理員要對外澄清不是賣給中國人，若不這麼做就要退貨、退款，沒想到今天乾脆不演了，封面直接換上習近平照片，上頭還寫有「祖國必須統一」、「必然統一」字樣。

網友紛紛不留情回覆「笑死，放棄掙扎了」、「笑死不演了」、「中肯小兔的封面怎麼可以放維尼熊」、「不演戲了阿」；另有網友表示，這與動畫不符，新管理員竟以簡體中文回應：「亲，有空来上海找我，我请吃吃喝喝，谈二岸统一」，讓不少網友崩潰。

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