藍營基層民代 籲停辦總統初選立刻協調

2019-04-10 13:40

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統提名陷入僵局，青年基層民代今下午到國民黨中央黨部前召開記者會，呼籲「大人們別鬧了！」要求馬上停止初選，立刻進行協調，請黨內所有有意參選總統的人儘速見面協調。

彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲等基層民代今下午到國民黨中央黨部前召開記者會，呼籲「馬上停止初選，立刻進行協調」，請黨內有意要參選總統的大人們儘速見面協調，把話說清楚、事說明白，要怎樣救台灣、顧人民。

他們呼籲，應立即成立由黨內外公正與知名人士組成的「2020總統選舉協調小組」，把有意參選人的想法與意見了解清楚，並整理後交付黨中央辦理相關協調議程並儘速完成大選佈局。

這些基層民代認為，所有藍營候選人都必須納入協調機制，包括前行政院長張善政、前台北縣長周錫瑋等。因為所有候選人均有優缺點，請各位大人們放棄成見，立即整合成一個鐵的團隊，共同努力。

曹嘉豪表示，4年來在基層經營不容易，現在國民黨好不容易有重返執政的機會，卻因高層內部糾葛造成基層壓力，希望在有望重返執政的現在，高層務必審思基層辛苦，所有有意參選的高層都納入協調，連民進黨的蔡總統都知道初選會造成分裂，國民黨也該知道。

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