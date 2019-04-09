丁守中籲總統人選快定案 網友起鬨：支持參選討公道

2019-04-09 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義與黨內「太陽」如高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫與前立法院長王金平會面全面破局後，導致總統提名陷入僵局。對此，國民黨籍台北市長落選人丁守中表示，不論初選或徴召，事不宜遲，應及早定案，以免「贏贏局博到輸輸去」。

「國民黨應該盡早完成總統候選人的提名，不要讓贏贏局博到輸輸去。」丁守中在臉書表示，「拚經濟，顧民生」是國民黨在2018年縣市長選舉重新贏得信任的基礎，總統候選人應盡早的提名，讓更多的時間可以聚焦在要推動的兩岸和平與福國利民政策論述上，爭取更多社會大眾認同。

丁守中認為，若民進黨確定好人選，國民黨這邊人選還難產的話，不但容易落人分化挑撥之機，在整個選舉策略上更落了後手。他也強調，不論是初選或徵召，事不宜遲。期待國民黨儘快推出最符眾望又最能勝選的總統候選人，來拚經濟、拚和平、顧民生。

文章曝光後引起網友熱議，但有趣的是，不少人都留言力挺他出馬參選2020，「支持參選討回公道」、「支持丁委員更上一層樓，參選中華民國總統」、「支持守中參選2020」、「丁先生，我有一個大膽的想法，去參加初選吧」、「支持丁丁選總統」。

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