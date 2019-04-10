今中常會提案不辦總統初選？ 藍中常委：「沒有啦」

2019-04-10 09:46

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨基層勸進高雄市長韓國瑜參選總統，國民黨今舉行中常會，傳出中常委姚江臨擬在中常會連署提案，不辦總統初選，支持黨主席吳敦義直接徵召總統參選人，姚今早說：「沒有啦」，黨中央已暫不提報總統提名作業要點，今天沒有提案的打算，但作業要點提到常會時，仍可能提出。

姚江臨說，今天不會有所謂不辦總統初選，要求透過協調徵召產生總統候選人的提案；因黨中央已決定將總統提名作業要點延後，先專注在協調方面，國民黨並沒有像民進黨一樣有定時程了，作業要點還沒有出來，如果作業要點提到常會，那時才可以提出要求。

姚江臨指出，今天中常會會有中央委員及黨代表到黨部表達意見，要求召開臨時全國黨代表大會徵召韓國瑜，不過，要召開臨全會只有兩條路，一個是由中央委員會召集，並非由中央委員發起；另一個則是22縣市黨部過半數提出，但這也不是縣市黨部主委說了算，必須由黨部委員會提出。

姚江臨也特別強調，「國民黨裡面沒有人比勝選還大，要重返執政的前提，沒有一個人比勝選還大。」但他保證本週和下週的中常會都不會有所謂不辦總統初選的提案。

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