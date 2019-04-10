北市府爆主管飆罵要下屬去死 市場處長陳庭輝：2月就被投訴

2019-04-10 12:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員鍾沛君接獲陳情，指北市市場處有主管在工作場合拍桌對下屬飆國罵，已有多名下屬有類似狀況，台北市場處長陳庭輝表示，吳早在二月時就曾被投訴，市府當時有請關懷小組調解，這次也會針對投訴再次調查。

鍾沛君近來接獲陳情，指北市府市場處吳姓主管，在工作場所稍有不如意，動輒就拍桌飆國罵，甚至咒罵「出門被車撞死」、「從永樂市場跳下去自殺」，受害部屬中，有人罹患憂鬱症，有人索性提前退休。

鍾沛君表示，柯文哲過去屢爆粗口，讓不少市民投訴，也曾允諾未來將更謹慎處理對外發言，但柯仍在不同場合多次罵國罵，市府主管有樣學樣，根本就是上樑不正下樑歪。

陳庭輝表示，吳姓主管二月曾被投訴有辱罵股長的狀況，當時他請雙方當事人說明，也回報市府關懷小組，不過當時吳說可能有罵「X的、哇X」等狀況，但並無五字經國罵等用語，事後他也提醒吳需注意，這次將會針對投訴再次調查。

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